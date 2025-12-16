Gli ex pozzi Vismara parte attiva della rete d' acquedotto comunale

Lario Reti Holding ha completato l’adeguamento della rete idrica di Casatenovo, collegando due nuovi pozzi in località Torriggia. Questa operazione rinnova e potenzia il sistema di distribuzione comunale, garantendo un servizio più efficiente e affidabile per la comunità.

Con il collegamento e la messa in funzione di due nuovi pozzi in località Torriggia, Lario Reti Holding ha completato i lavori di adeguamento e di collegamento alla rete di distribuzione comunale di Casatenovo.“Questo intervento - fa sapere la società - ha rafforzato le risorse a disposizione. Leccotoday.it

