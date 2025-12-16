Gli ex pozzi Vismara parte attiva della rete d' acquedotto comunale

Lario Reti Holding ha completato l’adeguamento della rete idrica di Casatenovo, collegando due nuovi pozzi in località Torriggia. Questa operazione rinnova e potenzia il sistema di distribuzione comunale, garantendo un servizio più efficiente e affidabile per la comunità.

