Gli Ex-Otago celebrano un traguardo importante: i 10 anni dall'uscita dell'album Marassi. Per l'occasione, la band terrà un concerto speciale all'Arena del Mare di Genova, rendendo omaggio a un capitolo fondamentale della loro carriera e offrendo ai fan un evento memorabile.

© Spettacolo.eu - Gli Ex-Otago festeggiano i 10 anni di Marassi con un concerto evento a Genova

Gli Ex-Otago festeggiano i 10 anni dell’album Marassi con un concerto evento all’Arena del Mare della loro Genova. Ci sono luoghi che non sono solo luoghi. Sono radici e ricordi, storie e sentimenti, rabbia e amore, frustrazioni e malinconie. Se questi luoghi entrano nei dischi, questi non sono più “solo” dischi. Sono canzoni che raccontano un momento storico e sociale, un ideale, un modo di intendere la vita. Marassi degli Ex-Otago è tutto questo: un album iconico e generazionale, straordinariamente specifico e incredibilmente universale, che nel 2026 compie dieci anni ma che è più vivo e attuale che mai. Spettacolo.eu

Le Coppie

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ex-Otago in concerto al Porto Antico: 10 anni di Marassi - Giovedì 16 luglio 2026, alle ore 21, l' Arena del Mare del Porto Antico di Genova diventa il cuore pulsante di una festa dedicata a un ... mentelocale.it