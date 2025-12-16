Gli emendamenti alla manovra | 300mln in 2 anni al Piano Casa 1,2mld per opere e 780 mln di fondi per il Ponte spostati al 2033
L'articolo analizza le recenti modifiche alla manovra finanziaria, tra cui lo stanziamento di 300 milioni di euro in due anni per il Piano Casa, 1,2 miliardi per opere pubbliche e il rinvio al 2033 di 780 milioni di fondi destinati al Ponte sullo Stretto. Questi interventi evidenziano le nuove priorità e strategie di investimento del governo.
Arriva una modifica allo stanziamento pluriennale per il Ponte sullo Stretto, stabilito con la manovra per il 2024. L’emendamento del governo alla legge di bilancio depositato oggi prevede di spostare 780 milioni nel 2033. La modifica, spiega la relazione tecnica, «rifinanzia, alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme. Feedpress.me
