Gli auguri di Natale con il questore Basile

Il 16 dicembre 2025 a Prato, si è svolto un incontro tra il Questore Marco Basile e i rappresentanti dell’Associazione Prato Promozione e ETS Regalami un sorriso, durante il quale sono stati scambiati auguri di Buon Natale. Un momento di grande significato istituzionale e simbolico, che ha rafforzato i rapporti tra le istituzioni e il tessuto sociale della città.

Prato, 16 dicembre 2025 – Un incontro cordiale ma dal forte valore istituzionale e simbolico quello che ha visto protagonisti il Presidente dell'Associazione Prato Promozione, Vezio Trifoni, e il Presidente della ETS Regalami un sorriso, Piero Giacomelli, che hanno portato gli auguri di Buon Natale al Questore di Prato, Marco Basile. L'occasione è stata anche il momento per rinnovare un sentito ringraziamento per la fattiva e preziosa collaborazione che ha reso possibile l'organizzazione del Trofeo della Questura di Prato, manifestazione che quest'anno ha assunto un rilievo ancora maggiore ospitando il Campionato Italiano FIDAL dei 10 km su strada.

Gli auguri di Natale ai nostri anziani Oggi alla RSA Chiarugi. Ogni anno la Città di Empoli dona agli anziani di tutte le strutture un piccolo regalo natalizio. Che il Natale sia vicinanza, relazione, calore umano e non sia solitudine. - facebook.com facebook

Momento speciale a Palazzo Barberini per gli auguri di #Natale del Ministro della Difesa agli Uffici di Diretta collaborazione ed anche... al mio Staff. Il Natale è tempo di riflessioni e dí ringraziamenti a chi ogni giorno lavora al servizio dello Stato e della comunit x.com

