Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore, è scomparso tre anni fa a causa della leucemia mieloide. La sua carriera, tra Lazio, Bologna e altri club, è stata segnata anche dalla lotta contro la malattia, che lo ha portato via all’età di 53 anni. La sua vicenda rimane un esempio di coraggio e determinazione.

Gli anni con la Lazio, il Bologna, Arianna: Mihajlovic ucciso dalla leucemia mieloide

Tre anni fa se ne andava Sinisa Mihajlovic. Il calciatore serbo aveva solo 53 anni, quando si è arreso alla malattia - la leucemia mieloide - che lo ha portato via dopo una battaglia estenuante durata tre anni. Mihajlovic non era solo un calciatore - diviso tra difesa e centrocampo - ma anche una figura complessa: amato e rispettato profondamente per il suo coraggio e la sua grinta, specialmente durante la malattia, è stato duramente criticato e giudicato per il suo passato, le sue dichiarazioni, le sue origini. Eppure di lui, oggi, si ricorda soprattutto la tenacia e quell'attaccamento alla vita che lo hanno reso un simbolo della lotta contro la malattia. Ilgiornale.it

#Lazio - #Bologna, lo striscione in ricordo di Sinisa #Mihajlovic

