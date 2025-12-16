Giustizia | Serracchiani ' gravi e improprie dichiarazioni Fontana su data referendum'

Le dichiarazioni del Presidente della Camera Lorenzo Fontana riguardo alla data del referendum costituzionale hanno suscitato reazioni e preoccupazioni. La loro gravità e improprietà sono state oggetto di critiche, evidenziando l'importanza di un confronto sereno e responsabile su tematiche fondamentali per il paese.

© Iltempo.it - Giustizia: Serracchiani, 'gravi e improprie dichiarazioni Fontana su data referendum' Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Colpiscono e preoccupano le parole pronunciate oggi dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana sul referendum costituzionale. La terza carica dello Stato annuncia come certa la data di marzo, ben sapendo che la questione del calcolo dei termini e della definizione della data è tutt'altro che pacifica ed è oggetto, in queste settimane, di un evidente interventismo del Governo che spinge per un'anticipazione forzata". Così la deputata democratica, responsabile giustizia del Pd, Debora Serracchiani. "Che il Presidente della Camera si spinga a indicare apertamente marzo come data del referendum non è un fatto neutro. Iltempo.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Giustizia: Serracchiani, 'gravi e improprie dichiarazioni Fontana su data referendum' - “Colpiscono e preoccupano le parole pronunciate oggi dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana sul referendum costituzionale. iltempo.it Giustizia: Serracchiani, 'Cedu condanna Italia ma a Nordio non interessa' - “Mentre si discute di una riforma costituzionale dannosa e costosa, che non risolverà nessuno dei problemi della ... iltempo.it Grande partecipazione oggi pomeriggio per l’iniziativa voluta dal circolo PD Soliera per approfondire i temi legati al referendum sulla giustizia sul quale i cittadini italiani dovranno esprimersi nel 2026. Grazie a Debora Serracchiani per la disponibilità e i conte - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.