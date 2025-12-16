Giustizia riparativa due anni di attività all' EkoPark | In quindici hanno chiuso positivamente il percorso

L’Associazione Ekopark celebra due anni di attività nel percorso di giustizia riparativa presso il Parco Buzzaccarini. Attraverso la Convenzione siglata con il Tribunale di Padova, quindici persone hanno concluso con successo il loro percorso di recupero e reintegrazione sociale, rafforzando l’impegno dell’ente nel promuovere iniziative di pubblica utilità e inclusione.

L'Associazione Ekopark, che attualmente gestisce il Parco Buzzaccarini, ha rafforzato il proprio impegno sociale grazie alla Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, siglata ufficialmente il 17 aprile 2023 con il Tribunale di Padova.

