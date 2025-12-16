Nicola Gratteri torna a commentare il referendum sulla riforma della giustizia previsto per la primavera 2026, affrontando le polemiche e le diffamazioni ricevute dai media. Dopo un periodo di silenzio, il magistrato mette in evidenza il crescente sostegno al No e le sue dichiarazioni si focalizzano sulle questioni legate alla separazione delle carriere dei magistrati.

© Ilgiornale.it - Giustizia, Gratteri torna in campo: "Ogni giorno vengo diffamato dai giornali, ma il No al referendum sta recuperando"

Dopo qualche giorni di silenzio pubblico, dovuto molto probabilmente alle gaffe che lo avevano caratterizzato a proposito delle false citazioni attribuite a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ora Nicola Gratteri torna a parlare del referendum confermativo che si terrà nella primavera 2026 a favore o contro la riforma costituzionale della giustizia che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Il procuratore di Napoli suona la carica a tutti i sostenitori del No perché " eravamo sotto di 25 punti, adesso siamo sotto di 6 punti. Quindi c'è stato un bel recupero e ancora c'è tempo ", si dice sicuro il magistrato calabrese. Ilgiornale.it

Nicola Gratteri sulla riforma della giustizia Bisogna spiegarla alla gente comune, fatta per ...

Video Nicola Gratteri sulla riforma della giustizia Bisogna spiegarla alla gente comune, fatta per ... Video Nicola Gratteri sulla riforma della giustizia Bisogna spiegarla alla gente comune, fatta per ...

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Giustizia, Gratteri torna in campo: "Ogni giorno vengo diffamato dai giornali, ma il no al referendum sta recuperando" - Il procuratore di Napoli torna sul voto contro la separazione delle carriere e si dice fiducioso della rimonta contro la riforma Nordio: "Eravamo sotto di 25 punti, adesso siamo sotto di 6 punti" ... msn.com