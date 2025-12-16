Giustizia Gratteri torna in campo | Ogni giorno vengo diffamato dai giornali ma il No al referendum sta recuperando
Nicola Gratteri torna a commentare il referendum sulla riforma della giustizia previsto per la primavera 2026, affrontando le polemiche e le diffamazioni ricevute dai media. Dopo un periodo di silenzio, il magistrato mette in evidenza il crescente sostegno al No e le sue dichiarazioni si focalizzano sulle questioni legate alla separazione delle carriere dei magistrati.
Dopo qualche giorni di silenzio pubblico, dovuto molto probabilmente alle gaffe che lo avevano caratterizzato a proposito delle false citazioni attribuite a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ora Nicola Gratteri torna a parlare del referendum confermativo che si terrà nella primavera 2026 a favore o contro la riforma costituzionale della giustizia che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Il procuratore di Napoli suona la carica a tutti i sostenitori del No perché " eravamo sotto di 25 punti, adesso siamo sotto di 6 punti. Quindi c'è stato un bel recupero e ancora c'è tempo ", si dice sicuro il magistrato calabrese. Ilgiornale.it
