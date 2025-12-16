Giuseppe Joe Vella | l’hair stylist palermitano che conquista la semifinale di LookMaker

Giuseppe “Joe” Vella, talentuoso hair stylist e curatore d’immagine di Palermo, ha raggiunto la semifinale di LookMaker. La sua partecipazione al noto programma televisivo su Mediaset Infinity – E?Streaming lo ha portato sotto i riflettori nazionali, confermando il suo talento e la sua passione nel settore dell’hairstyling.

giuseppe joe vella l8217hairL'hair stylist bagherese Giuseppe Vella "Joe" partecipa a: "Look Maker". I complimenti dell'amministrazione comunale - Il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli e l'assessore alla Cultura, Daniele Vella, si congratulano con Giuseppe ... comune.bagheria.pa.it