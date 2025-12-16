Giunta Veneto 2025 tra deleghe e baricentro politico | l’analisi ai raggi X del governo regionale
Il governo regionale del Veneto nel 2025 si presenta con nuove deleghe e un baricentro politico rinnovato. Dopo quindici anni di leadership di Luca Zaia, Alberto Stefani ha svelato la squadra che guiderà la regione, segnando un importante passaggio politico. L'articolo analizza i cambiamenti e le strategie di questa nuova fase istituzionale.
Venezia, 16 dicembre 2025 – Alberto Stefani ha scelto una giornata festiva come il 13 dicembre, per sciogliere le riserve e presentare a Venezia l a squadra che guiderà la Regione, la prima dopo 15 anni di governo a guida Luca Zaia (il suo nome resta quello su cui tutti puntano per la poltrona di presidente del Consiglio regionale). Un annuncio atteso, forse il più atteso di questa fase politica, che chiude settimane di trattative e incastri delicati. Dieci assessori e due consigliere con deleghe particolari (deleghe attribuite formalmente oggi dal presidente della Regione Stefani: “Auguro buon lavoro a tutti i componenti di una squadra che nasce coesa e molto motivata”, ha detto, dopo la firma del decreto). Ilrestodelcarlino.it
