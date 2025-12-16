Giunta regionale di Fico entro Natale Pd e De Luca permettendo poi tocca a staff e dirigenti

Entro Natale la nuova giunta regionale di Fico, se Pd e De Luca daranno il loro via libera. Domani è previsto un incontro tra Fico e il Pd, mentre l'area De Luca spinge per la nomina dell'ex vicepresidente Bonavitacola come assessore. La composizione finale dipenderà anche dai prossimi accordi tra le parti coinvolte.

Domani incontro Fico-Pd. L'area De Luca insiste sull'ex vicepresidente Bonavitacola per un posto da assessore. Fanpage.it

Giunta, Fico vuole chiudere entro il 15. Ecco i nomi

