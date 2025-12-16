Giunta regionale di Fico entro Natale Pd e De Luca permettendo poi tocca a staff e dirigenti

Entro Natale la nuova giunta regionale di Fico, se Pd e De Luca daranno il loro via libera. Domani è previsto un incontro tra Fico e il Pd, mentre l'area De Luca spinge per la nomina dell'ex vicepresidente Bonavitacola come assessore. La composizione finale dipenderà anche dai prossimi accordi tra le parti coinvolte.

Domani incontro Fico-Pd. L'area De Luca insiste sull'ex vicepresidente Bonavitacola per un posto da assessore. Fanpage.it Giunta, Fico vuole chiudere entro il 15. Ecco i nomi Giunta regionale di Fico entro Natale (Pd e De Luca permettendo), poi tocca a staff e dirigenti - L’area De Luca insiste sull’ex vicepresidente Bonavitacola per un posto da assessore. fanpage.it

Fico: «Giunta entro Natale? Ci stiamo lavorando, vedremo» - Ho ricevuto l'invito relativo al tema della coesione come concetto e per quanto riguarda i fondi di coe ... ilroma.net

La Giunta regionale della Calabria ha approvato uno stanziamento di 45 milioni di euro per sostenere la gestione dei rifiuti urbani, evitando aumenti delle tariffe per i cittadini - facebook.com facebook