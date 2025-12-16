In un’epoca di profonde trasformazioni, Giuliano da Empoli esplora cosa distingue in politica un pazzo da un genio. Nel suo recente libro, *L’ora dei predatori*, il professore e scrittore analizza le dinamiche del nostro tempo, confrontando il passato del secondo Dopoguerra con le sfide attuali, offrendo una riflessione sul successo e sui protagonisti della politica odierna.

© Ilfoglio.it - Giuliano da Empoli indaga come pochi lo spirito del tempo odierno. Tra pazzi e geni

In questo nostro tempo talmente sconvolto e diverso rispetto agli anni del secondo Dopoguerra, cos’è che distingue in politica la differenza tra un pazzo e un genio? Il successo, risponde il cinquantaduenne professore e scrittore Giuliano da Empoli nel suo recente L’ora dei predatori (Einaudi Stile Libero, 2025). Docente di politica comparata a Parigi dove vive da molti anni, non sono sicuro che in Italia Giuliano da Empoli sia riconosciuto e apprezzato quanto lo è in Francia. Del resto il suo libro era apparso originariamente in francese. Lui non è uno che parla di politica perché ne sa tanto. Ilfoglio.it

Giuliano da Empoli, Paolo Nori - Il mago del Cremlino: un dialogo.

Giuliano da Empoli indaga come pochi lo spirito del tempo odierno. Tra pazzi e geni - Per il professore e scrittore, l'attualità si apre a personaggi che non si accontentano di resistere alle avversità ma traggono forza dall’“inatteso” e dal “bellicoso”. ilfoglio.it