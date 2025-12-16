Una giovane di 19 anni, Giulia Todaro, perde la vita improvvisamente dopo aver accusato un malore persistente, culminato in un tragico decesso presso l’ospedale di Manduria. La comunità di Lizzano è sconvolta da questa scomparsa improvvisa, ancora avvolta nel mistero. L’episodio ha suscitato grande sgomento e domanda di chiarimenti sulla vicenda.

© Notizieaudaci.it - Giulia Todaro muore a 19 anni dopo l’arrivo in pronto soccorso per una forte emicrania: choc a Lizzano

Il malessere da giorni, poi il rapido peggioramento e il decesso all’ospedale di Manduria. Una morte improvvisa e ancora senza risposte ha sconvolto la comunità di Lizzano, nel Tarantino. Giulia Todaro, 19 anni, è morta ieri all’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria poche ore dopo il suo arrivo al pronto soccorso, dove si era presentata con una forte emicrania e un generale peggioramento delle condizioni di salute. La giovane accusava da alcuni giorni stanchezza e dolori persistenti, inizialmente attribuiti a disturbi legati al ciclo mestruale, ma i sintomi non erano mai del tutto regrediti nonostante le cure di base. Notizieaudaci.it

Mal di testa da giorni, Giulia Todaro va in ospedale e muore dopo poche ore: aveva 19 anni - Giulia Todaro, una ragazza di 19, anni è morta dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale «Marianna Giannuzzi» di Manduria (Taranto) con una forte emicrania. msn.com