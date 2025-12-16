Giugliano la musica si fa colore | al V circolo Montessori arriva Musica per tutti – Christmart ed 2025 con Monica Sarnelli
A Giugliano, la musica si fonde con l'arte visiva nel progetto “Musica per tutti – Christmart ed 2025” presso il V circolo “Montessori”. Con la partecipazione di Monica Sarnelli, l’evento trasforma il suono in colore, creando un muro di libertà espressiva e celebrando l’integrazione attraverso un concerto coinvolgente.
La musica che si trasforma in materia visiva, un muro che diventa spazio di libertà espressiva e un concerto per celebrare la forza dell’integrazione. Sono questi gli ingredienti di “MUSICA PER TUTTI ChristmArt Edition 2025”, l’evento in programma sabato 20 dicembre presso il V Circolo Didattico “Montessori” di via Pigna. Un modello di vera inclusione: . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it
Fine settimana ricco di appuntamenti a #Giugliano, con piazze, chiese e spazi cittadini animati dagli eventi del calendario natalizio. Spettacoli, musica e intrattenimento hanno coinvolto residenti e visitatori, creando un clima di festa diffuso in tutta la città. Intant - facebook.com facebook
