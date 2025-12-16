Giugliano in Campania | dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione Arrestato dalla Polizia di Stato

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Giugliano-Villaricca per violenza sessuale. L'arresto si è reso necessario poiché il soggetto deve scontare una pena superiore a sei anni di reclusione. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e tutela della sicurezza pubblica nella zona.

© Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato Giugliano-Villaricca, arrestato 49enne per violenza sessuale: deve scontare oltre sei anni di carcere. Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso venerdì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per reati in materia di violenza sessuale.