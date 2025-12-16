Giudice Sportivo Serie C che mazzata per Melgrati! 2 turni di squalifica per il portiere dell’Inter U23 | il motivo
Il Giudice Sportivo della Serie C ha inflitto due turni di squalifica a Melgrati, portiere dell’Inter U23, in seguito a un episodio di tensione durante una partita. La decisione rappresenta un duro colpo per il giocatore e la squadra, evidenziando le conseguenze di comportamenti aggressive in campo.
Inter News 24 della tensione. La sconfitta rimediata contro la Giana Erminio lascia scorie pesanti in casa Inter Under 23, non solo per il risultato maturato sul campo, ma soprattutto per le decisioni disciplinari ufficializzate nelle ultime ore. Il Giudice Sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, ha infatti reso note le sanzioni relative all’ultimo turno di campionato, colpendo duramente la formazione giovanile dei nerazzurri. A pagare il prezzo più alto è Riccardo Melgrati. Il promettente estremo difensore, punto fermo tra i pali della seconda squadra interista, è stato fermato per due turni effettivi di gara. Internews24.com
