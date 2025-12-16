Giudice sportivo adesso è anche ufficiale | Koopmeiners squalificato per Juve Roma in programma sabato allo Stadium La decisione

Il giudice sportivo ha ufficializzato la squalifica di Koopmeiners, che salterà la partita tra Juventus e Roma in programma sabato allo Stadium. L’olandese, già diffidato, non potrà scendere in campo a causa della decisione disciplinare. La notizia cambia le carte in tavola in vista dell’importante match.

Giudice sportivo, arriva la stangata disciplinare: l’olandese era diffidato e salterà la sfida di sabato allo Stadium dopo la decisione ufficiale. L’attesa per il big match di sabato sera all’Allianz Stadium si carica di una notizia pesante per lo scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Adesso c’è anche l’ufficialità a confermare i timori della vigilia: la Juventus dovrà affrontare la delicatissima sfida contro i giallorossi senza uno dei suoi perni di centrocampo. Il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni relative all’ultimo turno di campionato, confermando la squalifica per una giornata di Teun Koopmeiners. Juventusnews24.com

