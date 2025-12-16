Giro d’Italia a Cassano Il Comune cerca sponsor
Cassano si prepara ad accogliere la tappa 17 del Giro d’Italia il 27 maggio, con entusiasmo crescente. Il Comune ha avviato le procedure per trovare sponsor locali tra aziende, associazioni e fondazioni, puntando a valorizzare l’evento e coinvolgere la comunità in questa importante occasione sportiva.
La tappa numero 17 del Giro d'Italia partirà da Cassano il 27 maggio, ma la febbre è già alta, e si muove la macchina organizzativa: avviso all’albo, il Comune cerca aziende, associazioni, fondazioni o altri enti pronte a candidarsi come sponsor locale di eventi e manifestazioni. Che, naturalmente, partiranno molto prima della giornata clou e dureranno anche nei mesi successivi. Il Comune, si legge nell’avviso, "intende individuare soggetti disponibili a sponsorizzare la realizzazione di iniziative inserite nel palinsesto degli eventi nei giorni precedenti e successivi la tappa". L’obiettivo principale è "Promuovere l’immagine della città sul piano turistico e commerciale e sostenerne lo sviluppo in virtù dell’ampia visibilità mediatica, sia nazionale che internazionale, che il Giro d’Italia, marchio sportivo storicamente e universalmente riconosciuto, è in grado di offrire". Ilgiorno.it
Giro d’Italia a Cassano. Il Comune cerca sponsor - La tappa numero 17 del Giro d'Italia partirà da Cassano il 27 maggio, ma la febbre è già alta, e si muove la macchina organizzativa: avviso all’albo, il Comune cerca aziende, associazioni, fondazioni ... ilgiorno.it
Cassano, arrestato l'ex sindaco Presunto «giro» di mazzette - Insieme a lui l'ex consigliere comunale Paolo Casati e l'ex assessore ai Lavori pubblici Alessandro Casati, padre e figlio, ... ecodibergamo.it
This year, the Giro d'Italia kicks off from Bulgaria - and Italy Bike Tours will be there to experience it from the inside! ️ Join us for an exclusive cycling tour that follows the excitement from the official team presentation to the opening stages of the Giro, expl x.com
This year, the Giro d'Italia kicks off from Bulgaria - and Italy Bike Tours will be there to experience it from the inside! ️ Join us for an exclusive cycling tour that follows the excitement from the official team presentation to the opening stages of the Giro, expl - facebook.com facebook