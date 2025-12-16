Cassano si prepara ad accogliere la tappa 17 del Giro d’Italia il 27 maggio, con entusiasmo crescente. Il Comune ha avviato le procedure per trovare sponsor locali tra aziende, associazioni e fondazioni, puntando a valorizzare l’evento e coinvolgere la comunità in questa importante occasione sportiva.

© Ilgiorno.it - Giro d’Italia a Cassano. Il Comune cerca sponsor

La tappa numero 17 del Giro d'Italia partirà da Cassano il 27 maggio, ma la febbre è già alta, e si muove la macchina organizzativa: avviso all’albo, il Comune cerca aziende, associazioni, fondazioni o altri enti pronte a candidarsi come sponsor locale di eventi e manifestazioni. Che, naturalmente, partiranno molto prima della giornata clou e dureranno anche nei mesi successivi. Il Comune, si legge nell’avviso, "intende individuare soggetti disponibili a sponsorizzare la realizzazione di iniziative inserite nel palinsesto degli eventi nei giorni precedenti e successivi la tappa". L’obiettivo principale è "Promuovere l’immagine della città sul piano turistico e commerciale e sostenerne lo sviluppo in virtù dell’ampia visibilità mediatica, sia nazionale che internazionale, che il Giro d’Italia, marchio sportivo storicamente e universalmente riconosciuto, è in grado di offrire". Ilgiorno.it

