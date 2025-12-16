Giovani telegramma del Papa a LaborDì ' apprezzamento' per evento in corso a Roma

Il Papa ha inviato un telegramma di apprezzamento per il convegno LaborDì, promosso dalle Acli di Roma, dedicato a favorire l'inserimento delle giovani generazioni nel mondo del lavoro. L'evento, in corso nella capitale, si concentra su temi di grande attualità e importanza sociale, sottolineando l'attenzione della Chiesa verso le sfide occupazionali dei giovani.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “In occasione del convegno ‘LaborDì' promosso dalle Acli di Roma, volto a favorire l'inserimento delle giovani generazioni nel mondo del lavoro, il Santo Padre Leone XIV rivolge agli organizzatori, ai relatori e ai presenti tutti il beneaugurante saluto. Egli esprime apprezzamento per l'importante iniziativa e auspica che essa susciti il coinvolgimento di istituzioni, imprese, educatori e comunità per individuare percorsi di formazione per creare spazi dove i giovani possano essere protagonisti della loro vita ed esprimere appieno i talenti”. E' quanto si legge in un telegramma inviato dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, in occasione dell'edizione 2025 dell'evento dedicato all'incontro tra giovani e mondo del lavoro, in svolgimento a Roma. Iltempo.it

