Giovani e occupazione l’imprenditore Ditto | Per la Campania 2026 ultima chiamata per una svolta

Il futuro dei giovani in Campania è al centro di un dibattito cruciale, con l'imprenditore Ditto che lancia un appello: il 2026 rappresenta l’ultima chiamata per attuare una svolta decisiva. Nonostante l'importanza di questa tematica, il panorama regionale evidenzia ancora una mancanza di strategie concrete e di visione a lungo termine.

Tempo di lettura: 3 minuti In Campania il tema del lavoro giovanile continua a essere centrale nel dibattito pubblico, ma “ resta spesso privo di una direzione chiara e continuativa ”. Lo afferma Enrico Ditto, imprenditore e attivista campano, volto noto della formazione professionale oltre che dell’hospitality. “ In vista del 2026, la sfida non è moltiplicare gli annunci, ma definire poche priorità e portarle avanti con coerenza nel tempo, trasformando le politiche per il lavoro in un asse stabile dell’azione regionale. Per la Campania è probabilmente l’ultima chiamata per una svolta, per trattenere i suoi figli e fargli trovare lavoro e opportunità vicino casa. Anteprima24.it

