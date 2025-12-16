Giovani Di Salvo | A Labordì 2025 concetto di ‘cura’ cambia approccio a spazio pubblico

Giovani, Di Salvo analizza come l'edizione di Labordì 2025 stia ridefinendo il concetto di “cura” nel contesto degli spazi pubblici. Secondo lui, questa parola rappresenta un principio fondamentale e attuale, capace di influenzare approcci innovativi nelle politiche pubbliche e nella progettazione degli ambienti condivisi.

(Adnkronos) – "'Cura' è una parola molto contemporanea, tutt'altro che antiquata, ed è un principio ordinatore, secondo me, della politica e delle politiche pubbliche. Proporre questo concetto oggi ai ragazzi e alle ragazze in questo contesto – dove hanno la possibilità di simulare colloqui di lavoro – vuol dire proporre la visione dello spazio pubblico .

