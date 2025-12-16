Giovani Di Salvo | A Labordì 2025 concetto di ‘cura’ cambia approccio a spazio pubblico

Zazoom 16 dic 2025

Giovani, Di Salvo analizza come l'edizione di Labordì 2025 stia ridefinendo il concetto di “cura” nel contesto degli spazi pubblici. Secondo lui, questa parola rappresenta un principio fondamentale e attuale, capace di influenzare approcci innovativi nelle politiche pubbliche e nella progettazione degli ambienti condivisi.

(Adnkronos) – “'Cura’ è una parola molto contemporanea, tutt'altro che antiquata, ed è un principio ordinatore, secondo me, della politica e delle politiche pubbliche. Proporre questo concetto oggi ai ragazzi e alle ragazze in questo contesto – dove hanno la possibilità di simulare colloqui di lavoro – vuol dire proporre la visione dello spazio pubblico . Periodicodaily.com

