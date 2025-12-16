Giovani Borzì Acli Roma | Labordì vuole prepararli al mondo del lavoro

L'iniziativa Labordì, promossa da Borzì delle Acli Roma, mira a sensibilizzare i giovani sull'importanza del mondo del lavoro. Con l'obiettivo di prepararli alle sfide professionali future, l'evento si propone di accendere una scintilla di interesse e consapevolezza tra i giovani, favorendo un approccio più attivo e partecipativo nel percorso di inserimento lavorativo.

(Adnkronos) – “Il Labor Day vuole accendere una scintilla nei giovani e avvicinarli al mondo del lavoro. Oggi i ragazzi escono dalla scuola e non sono preparati ad affrontare il lavoro. Noi vogliamo quindi aiutarli, in qualità di movimento educativo e sociale che al centro del proprio impegno ha il lavoro dignitoso. Tutto ciò tenendo . Periodicodaily.com

