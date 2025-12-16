Giovani a Teatro con 1 euro | all' Astra arriva L' Isola dei Fiori con Davide Colombini

Venerdì 19 dicembre al Cinema Teatro Astra va in scena \

Una storia veronese di fine Ottocento torna più attuale che mai al Cinema Teatro Astra. Venerdì 19 dicembre, alle 21, L’Isola dei fiori darà nuova voce alle vite dei tanti veneti emigrati, un patrimonio rimasto per anni nelle case e nei racconti tramandati oralmente, oggi restituito al. Veronasera.it

GIOVANI A TEATRO CON MENO DI TRE EURO

