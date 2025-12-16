Giovane promessa del futsal muore a 20 anni precipitando dal tetto dell'hotel | tragedia in Brasile

Una tragedia ha colpito il mondo del futsal brasiliano: Luis Felipe Gomes de Jesus, giovane promessa di soli 20 anni, è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un hotel dove alloggiava con la sua squadra. La notizia ha suscitato grande dolore e sgomento tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Luis Felipe Gomes de Jesus, promessa del futsal brasiliano, ha perso la vita precipitando dal tetto dell'albergo che ospitava la sua squadra. Club e federazione hanno proclamato il lutto, mentre la polizia indaga sull'accaduto.

