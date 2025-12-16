Giovane allontanato da casa L’ombra dei maltrattamenti

Un giovane, recentemente allontanato da casa, si trova coinvolto in un procedimento giudiziario. Poco più che trentenne, il suo aspetto rivela una vita segnata da difficoltà. Entrato nell’aula del tribunale, si siede accanto al suo avvocato, Angelo Greco, mentre si apre un procedimento che potrebbe rivelare dettagli sui motivi dell’allontanamento e sulle accuse a suo carico.

Lui è giovane. Poco più che trentenne. Si vede che palazzo di giustizia non è certo il suo habitat. Entra nell’aula al terzo piano, sedendosi accanto all’avvocato Angelo Greco che lo difende. C’è il pubblico ministero De Flammineis, si chiudono le porte. Il giudice Sonia Caravelli inizia l’udienza. Una vicenda molto delicata perché ci sarebbe al centro un rapporto ’strappato’ fra l’uomo e la donna con cui conviveva. Ci sono dei figli. E, sullo sfondo, l’ipotesi di presunti maltrattamenti in famiglia. Un reato che rientra in quelli del ’Codice rosso’. Il gip era chiamata a convalidare la misura pre-cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare che è scattata nei confronti dell’uomo. Lanazione.it

