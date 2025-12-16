’Giornata della Trasparenza 2025’ Ricordo di Giovanni Grottanelli de’ Santi

Domani alle 9.30 nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Siena si svolgerà la ’Giornata della Trasparenza 2025’, un evento dedicato alla promozione della legalità, dell’etica e della trasparenza nell’amministrazione pubblica, in ricordo di Giovanni Grottanelli de’ Santi.

Si terrà domani alle 9.30 nell’aulla magna del Rettorato dell’Università di Siena la ’Giornata della Trasparenza’, iniziativa annuale per la diffusione della cultura della legalità, dell’etica e della trasparenza nell’azione amministrativa. L’incontro si aprirà con i saluti del Rettore Roberto Di Pietra e di Beatrice Sassi, Direttrice Generale e Responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Ateneo. Seguirà la sessione ’Trasparenza e partecipazione nei procedimenti di rule making’, dedicata al ricordo del professor Giovanni Grottanelli de’ Santi, Illustre docente universitario di materie giuridiche scomparso nel 2023. Lanazione.it

