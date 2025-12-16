Giornalisti | Tajani ' difendere principio pluralità premio Sacharov per libertà informazione'

Il premio Sacharov per la libertà di informazione rappresenta un riconoscimento fondamentale per la tutela dei diritti umani e della pluralità dell'informazione. In un contesto globale in cui la libertà di stampa è spesso minacciata, è essenziale difendere questi principi come pilastri della democrazia europea e dei valori umanistici condivisi.

© Iltempo.it - Giornalisti: Tajani, 'difendere principio pluralità, premio Sacharov per libertà informazione' Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Difendere i diritti umani è una scelta politica e identitaria. L'umanesimo è parte della storia dell'Europa. E' il rispetto per ogni persona. L'Europa è l'unico continente dove non c'è la pena di morte. Oggi vengono premiati due giornalisti che hanno difeso la libertà di stampa. Cercare di mettere il bavaglio alla stampa è una scelta che fanno i regimi illiberali, che non vogliono ascoltare voci diverse. Per noi è importante difendere il principio della pluralità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Roma al Premio Sacharov 2025. "La scuola deve garantire la libertà, che è la parola chiave. Iltempo.it LA DEMOCRATICA UCRAINA BLOCCA DUE GIORNALISTI ITALIANI ? QUANDO TI ACCUSANO LORO NON FINISCE BENE Giornalisti: Tajani, 'difendere principio pluralità, premio Sacharov per libertà informazione' - "Difendere i diritti umani è una scelta politica e identitaria. msn.com

