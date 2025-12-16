Giorgio Panariello passa a Mediaset | sfuma il sogno Sanremo

Giorgio Panariello si prepara a trasferirsi a Mediaset, segnando un'importante svolta nella sua carriera. Il comico sarebbe vicino alla firma del contratto con l'azienda del Biscione, mentre il sogno di partecipare a Sanremo sembra sfumare. La decisione apre nuovi orizzonti professionali per Panariello, pronto a nuove sfide televisive.

Presto a Mediaset potrebbe arrivare Giorgio Panariello: il comico è vicino alla firma del contratto con l'azienda del Biscione L'articolo Giorgio Panariello passa a Mediaset: sfuma il sogno Sanremo proviene da Il Difforme. Ildifforme.it

