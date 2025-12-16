Giorgio Panariello lascia Tale e Quale Show e passa a Mediaset Chi lo sostituisce
Giorgio Panariello cambia palco: dopo aver lasciato Tale e Quale Show, si prepara a trasferirsi su Mediaset. La sua uscita segna una novità importante nel panorama televisivo, aprendo nuovi scenari e opportunità. Chi prenderà il suo posto nel celebre talent show? La tv si prepara a una stagione ricca di cambiamenti e sorprese.
Aria di novità in tv. Protagonista Giorgio Panariello che avrebbe deciso di lasciare Tale e Quale Show per approdare a Mediaset. Il condizionale è d’obbligo perché al momento non ci sono ancora conferme ufficiali ma le indiscrezioni sono più forti che mai. Mancherebbe solo la firma tra l’attore e comico toscano e l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. Perché Giorgio Panariello lascia Tale e Quale Show. Dopo anni di collaborazione con la Rai – e in particolare dopo l’esperienza come giurato a Tale e Quale Show, dove è approdato nel 2018 – Giorgio Panariello sembra pronto a voltare pagina. Il suo nome non figura, infatti, nella giuria della versione Nip del programma, affidato alla conduzione di Nicola Savino e in onda nei primi mesi del 2026. Dilei.it
TALE E QUALE SHOW LORETTA GOGGI, GIORGIO PANARIELLO e MALGIOGLIO in giuria Conferenza stampa
