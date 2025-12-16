Giorgio Panariello da Tale e Quale Show a Mediaset? L' indiscrezione | A un passo dalla firma

Si intensificano le voci su un possibile nuovo impegno televisivo di Giorgio Panariello, che potrebbe lasciare il ruolo di giudice a Tale e Quale Show per approdare a Mediaset. Le trattative sembrano essere in fase avanzata, alimentando le speculazioni sul suo futuro nel panorama televisivo italiano.

© Movieplayer.it - Giorgio Panariello da Tale e Quale Show a Mediaset? L'indiscrezione: "A un passo dalla firma" Il nome di Giorgio Panariello è al centro del gossip TV: gli ultimi rumor parlano di una trattativa avanzata con Mediaset che lo costringerebbe a dire addio al suo ruolo di giudice nel programma di Carlo Conti. Giorgio Panariello sarebbe pronto a lasciare la Rai per approdare a Mediaset. L'indiscrezione arriva da Giuseppe Candela, che nella sua rubrica C'è chi dice che sul settimanale Chi parla di un possibile cambio di casacca clamoroso per il comico toscano. Il passaggio al gruppo di Cologno Monzese rappresenterebbe per il comico una nuova fase della sua carriera televisiva. L'indiscrezione di Chi e l'addio alla versione NiP di Tale e Quale Show In un'anticipazione del numero in edicola da domani, mercoledì 17 dicembre, si legge infatti che Giorgio Panariello sarebbe a un passo dalla firma con il Biscione: un vero colpo.

A lasciare la giuria di Tale e Quale sarà Giorgio Panariello? - Potrebbe esserci un cambiamento per la giuria di Tale e Quale Show, con l’addio di Giorgio Panariello, dopo la sua mancata presenza nel cast dello spin off Tali e Quali condotto da Nicola Savino. novella2000.it

