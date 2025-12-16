Giochiamo per un sorriso | nuova strumentazione donata al reparto di oncoematologia pediatrica del Gom
Si è svolta domenica scorsa, alla presenza di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni, autorità del mondo sportivo e associazioni, la cerimonia di consegna della strumentazione medica al reparto di oncoematologia pediatrica del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, frutto. Reggiotoday.it
