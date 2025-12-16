Giochi in dono e letterine i piccoli alunni catanesi celebrano il loro Natale solidale

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I piccoli studenti della scuola elementare C. di Catania celebrano il Natale attraverso iniziative di solidarietà e sostenibilità, tra giochi in dono e letterine. Un momento di condivisione che rafforza i valori di altruismo e rispetto per l’ambiente, coinvolgendo l’intera comunità scolastica in un’atmosfera di festa e solidarietà.

Immagine generica

Ancora un Natale all’insegna della solidarietà e della sostenibilità per gli alunni della scuola elementare C.B. Cavour di Catania. Anche quest’anno, infatti, i bimbi delle seconde e terze elementari del plesso Biscari di via Pantano hanno affidato ai portalettere di Poste Italiane non solo le. Cataniatoday.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Alfabeto avventura con bob il treno video educativi per bambini

Video Alfabeto avventura con bob il treno video educativi per bambini

Giochi educativi: perché regalarli fa davvero la differenza (+ 10 idee da mettere sotto l’albero) - Scopri perché la scienza li considera uno strumento fondamentale per crescere e quali sono i 10 prodotti da regalare ... ok-salute.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.