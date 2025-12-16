Ginnastica artistica Edera Ravenna si conferma tra le migliori squadre d' Italia
La stagione 2025 si è conclusa per le allieve gold di Edera Ravenna con il Campionato nazionale a squadre a Riccione. La società si conferma tra le migliori in Italia, evidenziando il talento e l’impegno delle giovani ginnaste nel corso dell’anno.
Si è chiusa la stagione agonistica 2025 per le allieve gold di ginnastica artistica della società Edera Ravenna, con il Campionato nazionale a squadre della Federazione ginnastica d'Italia, disputatosi questo week end a Riccione.Edera Ravenna ha partecipato con ben due squadre nelle due categorie. Ravennatoday.it
