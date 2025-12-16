Ginecologo Vicino | Al congresso Sigo il punto su criticità sistema e buone pratiche
Al congresso della Sigo a Bari, esperti discutono delle criticità del sistema ginecologico e delle buone pratiche adottate. La società scientifica di riferimento in Italia analizza le sfide e le innovazioni nel settore, promuovendo un miglioramento continuo della cura e della salute delle donne.
Bari, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "La Sigo è la società scientifica di riferimento per la ginecologia e l'ostetricia in Italia. Riunisce al suo interno tutte le principali realtà del settore: l'Aogoi, che rappresenta la rete ospedaliera, l'Agui, che fa capo al mondo universitario e l'Agite, che opera sul territorio. Tutte queste componenti lavorano insieme sotto l''ombrello' della Sigo, con l'obiettivo di condividere conoscenze, esperienze e strategie comuni. Nel corso del suo centesimo congresso nazionale, la Sigo ha dato voce a tutte le sue articolazioni, affrontando temi cruciali per l'assistenza ostetrico-ginecologica. Iltempo.it
