Gimenez sempre più lontano dal Milan | l’attaccante preferito di Tare vuole cambiare aria

Santiago Gimenez, ancora alle prese con problemi fisici, sembra essere ormai lontano dal Milan. Con il suo futuro sempre più incerto, il club sembra aver individuato un nuovo obiettivo tra gli attaccanti, preferito da Igli Tare, che potrebbe cambiare aria nelle prossime settimane.

Santiago Gimenez ancora fuori per problemi fisici, sembra aver raggiunto il capolinea della sua esperienza al Milan: c’è un preferito nella lista di Tare Igli Tare ha un preferito nella sua lista degli attaccanti da regalare sotto l’albero a Massimiliano Allegri. È ormai evidente che il club rossonero abbia bisogno di un centravanti di peso per arrivare lontano a fine stagione e centrare l’obiettivo minimo, ossia la qualificazione alla prossima Champions League. Santiago Gimenez (ANSA) Calciomercato.it Gimenez non rientra nei piani di Allegri. Il giocatore sembra stia meglio con la caviglia, ma ancora non è tornato a pieno regime. Calciomercato.it

Gimenez si è perso, nel Milan fatica: è un giocatore da Serie A? - Da lì più nulla: la leggerezza è piano piano svanita, sostituita dal peso delle responsabilità e della maglia. gazzetta.it

Gimenez tra la necessità di rilancio e i dubbi di Allegri: il Milan intanto cerca un centravanti - La Gold Cup vinta con il Messico ha fatto ritornare il sorriso a Santiago Gimenez dopo una prima parte di 2025 ambiziosa, ma deludente dopo il passaggio dal Feyenoord al Milan a gennaio. sportmediaset.mediaset.it

Per allegri oggi Giménez è un problema mancano i gol anche la sua permanenza può creare problemi,sicuramente è una situazione che si è venuta nel creare con il tempo oggi gimenez è più con la testa lontano dal milan , allegri chiederà quindi l’attaccante - facebook.com facebook

GIMENEZ VERSO L'OPERAZIONE! Visita specialistica in Olanda: l'intervento chirurgico per la caviglia dolorante è la via più probabile (Matteo Moretto). #Gimenez #Milan #Infortunio #Calciomercato #Moretto x.com