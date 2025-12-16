Gimenez la caviglia non dà tregua | intervento chirurgico possibile
Santiago Gimenez, attaccante del Milan, deve affrontare un problema persistente alla caviglia che lo tiene fermo da oltre un mese. Le condizioni non migliorano e si prospetta la possibilità di un intervento chirurgico, una soluzione fino a poco tempo fa considerata come ultima opzione. La situazione si fa sempre più complicata per il giocatore e per la squadra.
Il tempo passa, ma la caviglia di Santiago Gimenez continua a essere un problema irrisolto. L’attaccante messicano del Milan, fermo da oltre un mese, vede allontanarsi il rientro e ora deve fare i conti con uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava solo un’ipotesi: l’intervento chirurgico. Una prospettiva che complica ulteriormente una prima stagione rossonera già segnata da difficoltà e interruzioni. Nome completo Santiago Tomás Giménez Posizione Attaccante Squadra attuale AC Milan Nazione Luogo di nascita Buenos Aires Data di nascita Aprile 18, 2001 00:00 Età 24 Peso (Kg) 79 Altezza (cm) 182 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 9 - Per Game Partite iniziate 8 0. Como1907news.com
Gimenez si sfoga: «Sto giocando con un infortunio alla caviglia, ora mi fermo» - Il suo unico sigillo stagionale resta quello del 23 settembre in Coppa Italia contro il Lecce, in ... ilmessaggero.it
Gimenez: «Gioco da mesi con la caviglia infortunata, ora mi fermo». Il Milan perde il suo attaccante - Criticato per non avere ancora segnato un gol in campionato con il Milan di Massimiliano Allegri (ha colpito solo nel match di Coppa Italia contro il Lecce il 23 settembre), Santiago Gimenez si è ... corriere.it
#Gimenez si è sottoposto ad un controllo specialistico alla caviglia in Olanda, e tra le varie ipotesi si valuta anche l’operazione. Ogni scelta verrà presa insieme al #Milan. Milan Nel Cuore - facebook.com facebook
Stando alle ultime indiscrezioni, Santiago #Gimenez è stato in Olanda per sottoporsi ad una vista specialistica per analizzare il problema alla caviglia Non è esclusa l’opzione dell’intervento chirurgico per risolvere in via definitiva l’infortunio #Milan # x.com