Gigio Donnarumma come Gigi Buffon per la FIFA è il miglior portiere al mondo | Degno successore

Gigio Donnarumma conquista il riconoscimento della FIFA come miglior portiere al mondo, ricevendo il Best FIFA Award 2025. La sua prestazione eccezionale è stata encomiata anche da Gianni Infantino, che lo ha definito

Gigio Donnarumma insignito del Best FIFA Award 2025 per il ruolo di miglior portiere al mondo. Gianni Infantino lo ha elogiato pubblicamente sui social: "Degno successore di Buffon". Proprio l'ex numero uno della Juve e della Nazionale era stato l'ultimo portiere italiano a vincerlo: era il 2017.

Infantino incorona Donnarumma: “Primo italiano a vincere il The Fifa come miglior portiere dopo Buffon, dimostrando di esserne il degno erede” - Gianni Infantino, tramite Instagram, ha voluto fare i complimenti al portiere del Manchester City e lo ha ... tuttojuve.com

