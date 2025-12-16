Gigi Donnarumma è il miglior portiere del mondo! Ricevuto il Best Fifa Award

Gigi Donnarumma, il miglior portiere del mondo nel 2025, ha ricevuto il prestigioso Best Fifa Award. Il riconoscimento, assegnato dalla FIFA, premia il suo talento e le sue prestazioni eccezionali, consolidando la sua posizione tra i migliori nel suo ruolo. Capitano della Nazionale Italiana, Donnarumma ha già vinto il premio Yashin ed è protagonista anche in Champions League con il PSG.

© Oasport.it - Gigi Donnarumma è il miglior portiere del mondo! Ricevuto il Best Fifa Award Gianluigi Donnarumma ha ricevuto il Best Fifa Award come miglior portiere del 2025. Il prestigioso riconoscimento da parte della Federazione Internazionale è stato assegnato al numero 1 e capitano della Nazionale Italiana, che a settembre aveva ricevuto il premio Yashin per la seconda volta dopo aver contribuito alla conquista della Champions League da parte del PSG. L’estremo difensore del Manchester City ha già avuto modo di mettersi in luce in Premier League e sta convincendo nella nuova avventura con la squadra inglese, dopo aver lasciato la formazione francese all’ultimo giorno di mercato. Oasport.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L'EREDE DI BUFFON Gigi Donnarumma è il miglior portiere del mondo! Ricevuto il Best Fifa Award - Gianluigi Donnarumma ha ricevuto il Best Fifa Award come miglior portiere del 2025. oasport.it A Gianluigi Donnarumma il Best Fifa Award 2025 come miglior portiere - Il portiere azzurro e del Manchester City ha simbolicamente ricevuto il premio dal presidente della ... msn.com

GIGIO DONNARUMMA È IL MIGLIOR PORTIERE AL MONDO L'estremo difensore del Manchester City e capitano della Nazionale italiana vince il "The Best FIFA Men's Goalkeeper" Un premio assolutamente meritato dopo una stagione da sogno per Gi - facebook.com facebook

