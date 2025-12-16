Gianluigi Nuzzi sempre più vicino a Matano | boom di ascolti per il nuovo rotocalco

© Tivvusia.com - Gianluigi Nuzzi sempre più vicino a Matano: boom di ascolti per il nuovo rotocalco Gianluigi Nuzzi, dallo scorso settembre alla guida del nuovo rotocalco pomeridiano di Canale 5, ha iniziato a ritagliarsi il suo spazio con grande successo, sostituendo il celebre Pomeriggio Cinque. Il cambio di orario si è rivelato molto favorevole, tanto che ieri il giornalista si è avvicinato pericolosamente alla concorrenza diretta di Alberto Matano e della sua Vita in diretta. Nel dettaglio, la trasmissione Dentro la notizia ha registrato nella prima parte 1.726.000 spettatori a casa, con uno share del 18,77%, mentre nella seconda parte i telespettatori sono saliti a 1.753.000 con il 17,98% di share, numeri che confermano il trend positivo del programma.

