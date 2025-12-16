Giallo di Pierina dalla perizia fonica isolata una voce maschile
Una perizia fonica ha rilevato una voce maschile isolata nella registrazione del 4 ottobre 2023, coincidente con l'orario del ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli, uccisa nel suo garage a Rimini. L'analisi potrebbe rappresentare un elemento chiave nell'indagine sull'omicidio.
Ci sarebbe la voce di un uomo che parla per qualche secondo la mattina del 4 ottobre 2023, in un orario compatibile con il ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli, assassinata nel garage della sua casa in via del Ciclamino a Rimini la sera prima. C’era grande attesa per l’incidente probatorio di oggi, poiché sarebbero stati esposti i risultati della perizia fonica sull'audio di una videocamera di sorveglianza che l'ha catturata. Sul banco degli imputati siede Louis Dassilva: cambierà qualcosa per lui? Non sembrano esserci certezze all’orizzonte. Il gip Vinicio Cantarini aveva affidato la perizia al consulente del Tribunale Massimo Visentin e agli esperti dei carabinieri del Ris di Roma Claudio Ciampini e Davide Zavattaro, all’interno del procedimento nei confronti di Louis Dassilva, unico imputato per l’omicidio. Ilgiornale.it
