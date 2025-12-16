Giada Alzetta d’argento nei 400 misti ai campionati italiani di nuoto

Giada Alzetta ha conquistato una medaglia d’argento nei 400 misti ai campionati italiani di nuoto a Riccione. La prestazione testimonia il suo impegno e la crescita costante, confermandola tra le atlete di punta del settore. Un risultato che rafforza la fiducia nel percorso di allenamento e preparazione della nuotatrice.

Giada Alzetta è tornata dallo Stadio del Nuoto di Riccione con un argento e con la certezza di essere sulla strada giusta. L’atleta di Montereale Valcellina – tesserata nella Leosport Nice Footwear – ha sfiorato l’impresa nei 400 misti ai campionati italiani di nuoto in vasca corta. Una. Pordenonetoday.it Europei U23. Alzetta e Camozzi d'argento - Giada Alzetta ha conquistato la medaglia d'argento nuotando i 400 misti in 4'44"31, a quattro decimi dal primato personale, ai campionati europei under 23 in svolgimento a Samorin, in Slovacchia. federnuoto.it Ultimo aggiornamento dei RECORD SOCIETARI dopo le fantastiche prestazioni di @tommaso_griffante e @giada.alzetta #recordsocietari #leosportnicefootwear #tommasogriffante #giadaalzetta - facebook.com facebook