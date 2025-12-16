Già espulso dall' Italia era rientrato con un alias | trovato con la cocaina e rimandato in Albania

Un uomo già espulso dall’Italia, rientrato con un falso nome, è stato trovato in possesso di cocaina e rimandato in Albania. L’operazione si inserisce nel più ampio impegno della questura nel contrasto all’immigrazione irregolare e alla prevenzione dei reati, proseguendo con l’espulsione di dodici moldavi.

Dopo l'espulsione di dodici moldavi, continua l'impegno della questura nel contrasto dell'immigrazione irregolare e di prevenzione dei reati. Un giovane albanese irregolare e con precedenti per reati legati agli stupefacenti è stato infatti rimpatriato dalla Polizia di Stato. Nei giorni scorsi i.

