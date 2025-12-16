GF VIP rivelazioni shock di Corona su Alfonso Signorini | reagiscono tre ex concorrenti

Dopo il video diffuso da Fabrizio Corona, si riaccende il dibattito sul Grande Fratello Vip. L’ex re dei paparazzi ha accusato Alfonso Signorini di aver mantenuto rapporti privati e messaggi intimi con alcune aspiranti concorrenti del reality. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti, coinvolgendo anche tre ex partecipanti del programma.

© Anticipazionitv.it - GF VIP, rivelazioni shock di Corona su Alfonso Signorini: reagiscono tre ex concorrenti La tempesta mediatica esplosa dopo il video pubblicato da Fabrizio Corona continua a far discutere. Al centro c'è Alfonso Signorini, accusato dall'ex re dei paparazzi di aver intrattenuto, negli anni, rapporti privati e messaggi "spinti" con alcuni aspiranti concorrenti del GF Vip. Si tratta, va ricordato, di accuse e ricostruzioni tutte da verificare: al momento non risultano repliche ufficiali né da Signorini né da Mediaset. Tuttavia alcuni famosi ex partecipanti al Grande Fratello sotto la conduzione di Signorini hanno reagito duramente!

Scandalo Signorini, bomba a Mediaset: salta il Grande Fratello Vip? Caos in azienda, che succede ora? - Le rivelazioni di Fabrizio Corona hanno fatto esplodere una vera e propria bomba a Mediaset: Signorini tornerà in video col suo GF Vip? donnapop.it

