GF Vip bomba Corona su Signorini | reazioni di Pretelli e Salemi

Un'improvvisa rivelazione di Fabrizio Corona ha scatenato una forte reazione tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, in particolare su Signorini. La notizia ha generato un'ondata di commenti e discussioni tra Pretelli e Salemi, alimentando una crescente attenzione mediatica sulla trasmissione e i suoi protagonisti.

© Latuafonte.com - GF Vip, bomba Corona su Signorini: reazioni di Pretelli e Salemi Scoppia la bufera mediatica su Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip dopo la bomba sganciata da Fabrizio Corona. Questa volta l’ex re dei paparazzi ci va giù pesante e pubblica una puntata di Falsissimo, il suo podcast con abbonamento, dove svela alcune segnalazioni alquanto scomode. Nel dettaglio, in queste ore, sui social network stanno girando vari spezzoni di video in cui Corona condivide alcune presunte chat piccanti che Signorini si sarebbe scambiato con degli ex concorrenti delle edizioni che ha condotto del reality show. Ovviamente, precisiamo da subito, al momento non ci sono conferme ufficiali o smentite. Latuafonte.com Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Grande Fratello VIP - Teaser Fabrizio Corona Video Grande Fratello VIP - Teaser Fabrizio Corona Video Grande Fratello VIP - Teaser Fabrizio Corona Scandalo Signorini, bomba a Mediaset: salta il Grande Fratello Vip? Caos in azienda, che succede ora? - Le rivelazioni di Fabrizio Corona hanno fatto esplodere una vera e propria bomba a Mediaset: Signorini tornerà in video col suo GF Vip? donnapop.it

