Gestione illecita di rifiuti | assoluzione per il responsabile dell’autolavaggio di Avellino
Il Tribunale di Avellino ha assolto un cittadino straniero accusato di illeciti ambientali riguardanti la gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di un autolavaggio nella località Valle. La sentenza, emessa il 15 dicembre 2025, mette fine a un procedimento giudiziario che aveva suscitato attenzione nella comunità locale.
Avellino, 16 dicembre 2025 – Il Tribunale di Avellino ha emesso ieri una sentenza di assoluzione nei confronti di un cittadino straniero, accusato di illeciti ambientali legati alla gestione dei rifiuti provenienti dal ciclo di lavaggio di un autolavaggio situato nella località Valle.Il giudice. Avellinotoday.it
