Gestione dei centri per la disabilità | il Ciisaf sceglie la co-progettazione

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consorzio Ciisaf avvia una nuova fase nella gestione dei centri per la disabilità, puntando sulla co-progettazione come metodo condiviso per migliorare i servizi offerti nelle strutture di Ostuni, Cisternino e Fasano. Questa approccio mira a coinvolgere attivamente le comunità e i soggetti interessati, promuovendo soluzioni più efficaci e rispondenti alle esigenze delle persone con disabilità.

Immagine generica

Il Consorzio Ciisaf apre una nuova fase per il futuro dei Centri sociali polivalenti per persone con disabilità di Ostuni, Cisternino e Fasano. Con la determinazione del 16 dicembre 2025 il Consorzio sceglie di puntare sulla co-progettazione con gli enti del terzo settore."La co-progettazione con. Brindisireport.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Centri Anziani: iscrizioni entro Marzo per eleggere il comitato di gestione - Riportiamo di seguito l’avviso per le elezioni dei comitati di gestione dei centri anziani e del collegio di garanzia municipale. romatoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.