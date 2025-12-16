Gestione dei centri per la disabilità | il Ciisaf sceglie la co-progettazione

Il Consorzio Ciisaf avvia una nuova fase nella gestione dei centri per la disabilità, puntando sulla co-progettazione come metodo condiviso per migliorare i servizi offerti nelle strutture di Ostuni, Cisternino e Fasano. Questa approccio mira a coinvolgere attivamente le comunità e i soggetti interessati, promuovendo soluzioni più efficaci e rispondenti alle esigenze delle persone con disabilità.

Il Consorzio Ciisaf apre una nuova fase per il futuro dei Centri sociali polivalenti per persone con disabilità di Ostuni, Cisternino e Fasano. Con la determinazione del 16 dicembre 2025 il Consorzio sceglie di puntare sulla co-progettazione con gli enti del terzo settore.

