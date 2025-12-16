Lina Heider, a soli dodici anni, è diventata la più giovane diplomata della Germania, completando la scuola superiore a soli undici anni. Ora, ha intrapreso il suo percorso accademico all’Università di Bonn, dove studia Economia politica. La sua storia rappresenta un esempio straordinario di talento precoce e di successo nel percorso educativo.

© Lapresse.it - Germania, inizia l’università a 12 anni: la storia di Lina

Ha dodici anni e frequenta già l’università. Lina Heider, considerata la più giovane diplomata della Germania, ha conseguito la maturità a undici anni dopo appena sei anni di scuola e ha ora iniziato a studiare Economia politica all’ Università di Bonn. Il suo percorso scolastico è stato straordinariamente rapido: dalla prima classe è passata direttamente alla quinta, poi all’ottava e successivamente alla decima, undicesima e dodicesima. In termini comparabili al sistema italiano, equivale a saltare gran parte della scuola primaria e della secondaria di primo grado, per poi completare il liceo in tempi fortemente ridotti. Lapresse.it

