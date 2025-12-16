Lina Heider, a soli 12 anni, ha iniziato l'università di Bonn dopo aver conseguito la maturità a soli 11 anni, completando il percorso scolastico in soli sei anni. Considerata la più giovane diplomata della Germania, la sua esperienza rappresenta un esempio di percorso accademico accelerato e di talento precoce.

© Lapresse.it - Germania, all’università a soli 12 anni dopo percorso scolastico accelerato

Ha dodici anni e frequenta già l’università. Lina Heider, considerata la più giovane diplomata della Germania, ha conseguito la maturità a undici anni dopo appena sei anni di scuola e ha ora iniziato a studiare Economia politica all’Università di Bonn. Il suo percorso scolastico è stato straordinariamente rapido: dalla prima classe è passata direttamente alla quinta, poi all’ottava e successivamente alla decima, undicesima e dodicesima. In termini comparabili al sistema italiano, equivale a saltare gran parte della scuola primaria e della secondaria di primo grado, per poi completare il liceo in tempi fortemente ridotti. Lapresse.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Germania, all’università a soli 12 anni dopo percorso scolastico accelerato - Lina Heider, considerata la più giovane diplomata della Germania, ha conseguito la maturità a undici anni dopo ... lapresse.it