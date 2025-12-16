Geotermia il calore invisibile che muove l' Italia

L'energia geotermica rappresenta una risorsa rinnovabile e sostenibile, sfruttata da secoli in Italia, in particolare in Toscana. Questa fonte di calore invisibile, proveniente dal sottosuolo, si manifesta attraverso geyser e vapori naturali, trasformandosi in una valida opzione energetica per il futuro del Paese.

L'energia geotermica è quella che proviene da sotto i nostri piedi. In Toscana, tra geyser naturali e vapori che emergono dalla terra, la geotermia è una realtà industriale storica ma più che mai attuale. Una fonte rinnovabile programmabile, continua, capace di produrre elettricità 24 ore su 24, ma anche di scaldare case e sostenere il tessuto economico locale. Una filiera che in Italia nasce oltre un secolo fa e che oggi contribuisce in modo cruciale alla transizione energetica. Il principio è semplice nella sua genialità: sfruttare il calore naturale accumulato negli strati profondi della crosta terrestre.

