George Clooney | Non bacerò più una ragazza nei film L’ho deciso con mia moglie

George Clooney ha annunciato di aver deciso di non baciare più una ragazza nei suoi film, una decisione presa in accordo con sua moglie. La notizia ha sorpreso molte delle sue ammiratrici, sollevando curiosità sul motivo di questa scelta e cosa comporti per il suo lavoro nel cinema.

«Ho provato a prendere la stessa strada di Paul Newman: "ok, bene, non bacerò più ragazze"». George Clooney ha raccontato così la sua scelta, durante un'intervista rilasciata al Daily.

