George Clooney | Non bacerò più una ragazza nei film L’ho deciso con mia moglie

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

George Clooney ha annunciato di aver deciso di non baciare più una ragazza nei suoi film, una decisione presa in accordo con sua moglie. La notizia ha sorpreso molte delle sue ammiratrici, sollevando curiosità sul motivo di questa scelta e cosa comporti per il suo lavoro nel cinema.

Pare che le innumerevoli ammiratrici siano rimaste scosse. Cosa sta succedendo al sex symbol per eccellenza del cinema hollywoodiano?. Milleunadonna.it

